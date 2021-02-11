نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في استخراج عملة معدنية، علقت بحنجرة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بالمجمع طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات وهو في حالة حرجة؛ وذلك بسبب انسداد مجرى التنفس، مع حدوث قيء متكرر ما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة، وعلى الفور تم عمل الفحوصات اللازمة له، وتبيّن وجود جسم معدني داخل الحنجرة، وتم إقرار التدخل الجراحي.

هذا وتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات، وإجراء العملية الجراحية، وتم استخراج القطعة المعدنية، وبفضل الله بعد المعالجة تقرر إخراجه من المستشفى، وهو الآن في حالة صحية جيدة.

وطالب المتحدث باسم بصحة الطائف سراج الحميدان أولياء الأمور باليقظة والحذر، وتوعية أطفالهم بالسلوك السليم والآمن، ومراقبتهم قدر الإمكان، لتجنب حوادث ابتلاع القطع الصغيرة والدقيقة، في ظل خطورتها على الصحة، وتسببها في الوفاة في بعض الأحيان.