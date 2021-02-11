أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، والتحقيق مع 411 متهما وإيقاف 65 مواطنا ومقيما.

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن 48 موقوفا من المتهمين موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة، المياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت الهيئة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980، الموقع الإلكتروني: www.nazaha.gov.sa، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس: 0114420057.