أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12.283 موظفا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وفقا للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها وطبقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة من الوزارة والتي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في المفاضلة والترشيح.وأوضحت الوزارة أن الترقيات المعلن عنها يمثل أكبر عدد في تاريخ الوزارة، ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديرا لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، بما يحفزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية وفقا لرؤية 2030، وأكدت الوزارة أنها وضعت ضوابط وشروط للترقيات. مبينة أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلا، وتعزز من فرص الترقية بشكل منتظم وأشارت إلى أنه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات تمت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات في نظام «فارس»، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح وتشكيل عدد من اللجان لحوكمة المفاضلة حتى إصدار قرارات الترقية، مبينة أنه سيتم إرسال رسائل نصية لمن صدرت قراراتهم.