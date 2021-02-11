رحّب أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالأفكار والتصاميم التي طرحت من قبل عضوتي فريق رواق الهندسي أماني الشهري وشهد الفقار لتعزيز الهوية العمرانية في المباني والمجسمات والميادين بالمحافظة، ووجه بالشراكة مع الفريق من خلال حضور دراسة المشاريع وإبداء الأفكار والآراء والتصاميم.وناقش آل هميل خلال لقائه في مكتبه أمس المهندستين أماني الشهري وشهد الفقار مشروع جادة تاريخية الطائف والتصاميم التي ستدرج فيه، إضافة لمبنى الأمانة الجديد لاستدراك تعزيز الهوية العمرانية فيه عبر الدور الأرضي والأبواب.وشكرت المهندستان تجاوب أمين الأمانة وترحيبه بالأفكار والتصاميم، وهذا يعكس اهتمامه ودعمه للمحافظة على الهوية العمرانية للمحافظة.ويأتي ذلك تفاعلاً مع التقرير الذي نشرته «عكاظ» أمس تحت عنوان «مهندسات لـ عكاظ: 7 أسباب أدّت للتشوّه البصري».