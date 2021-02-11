كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء، لـ«عكاظ» عن تعيين 23 مواطنة في وظيفة «مضيف جوي» في عدد من شركات الطيران المحلية حتى نهاية ديسمبرالماضي، تمهيدا لتوظيف عدد أكبر بالتكامل مع القطاع الخاص وتوفير فرص جديدة لشغلها مستقبلا، مشيرا إلى اطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران، ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يعد أحد أهداف رؤية 2030.ووصف المبادرة بثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي ومنها تخصص «مضيف جوي».