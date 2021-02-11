واصلت حالات كورونا في الارتفاع أمس (الأربعاء) وسجلت 369 إصابة جديدة في يوم واحد، في الوقت الذي تصاعدت حالات الشفاء ووصلت إلى 306، وقالت وزارة الصحة في تقريرها إن الحالات المؤكدة في السعودية وصلت إلى 371356 بينها 2573 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 417 حرجة، كما تم تسجيل 306 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 362368 حالة.وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بـ173 حالة، تلتها الشرقية 85، مكة 48، عسير 11، الباحة 10، الحدود الشمالية 10، الجوف 7، القصيم 6، المدينة المنورة 5، جازان 4، نجران 4، حائل 3، ومنطقة تبوك 3. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» بلغ 6415 حالة، بإضافة 5 وفيات جديدة.وجدّدت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.