دفعت إصابة 15 من المصلين ووفاة مؤذن في وادي الدواسر، وزارة الشؤون الإسلامية أمس (الأربعاء) إلى إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بعدد من المناطق ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 3 أيام 32 مسجدا، فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. وبيّنت الوزارة في تقرير صدر أمس أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين، حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، حالتان في مسجدين بالجوف، وثلاث حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.كما أغلقت الوزارة مسجداً بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود أربع حالات، ومسجداً بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجداً بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجداً بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين. ودعت الوزارة المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر ولا يسلم من الإثم، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.