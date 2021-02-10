كشف مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بالطائف خالد الثبيتي أن مبادرة العمل بمركز لقاح فايروس كورونا بالطائف استقبلت خلال 12 ساعة 487 متطوعاً، منذ فتح منصة التطوع الصحي، وذكر الثبيتي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن قبول التطوع الصحي يأتي بعد اجتياز الدورات الصحية الموجودة في المنصة التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات، مؤكدا أن العمل بمركز اللقاح ⁧‫بصحة الطائف⁩ يسير بوتيرة متسارعة استعدادا للانطلاق، وتم استقبال العاملين في المركز الأحد الماضي في إطار التحهيزات الأخيرة.

وكانت جامعة الطائف كشفت عن اجتماع فريق عمل ⁧‫جامعة الطائف⁩ والشؤون الصحية في محافظة الطِّائف⁩ بالصالة الرياضية الجامعية للوقوف على جاهزية موقع مركز لقاح كورونا.

فيما وقف مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني على سير الاستعدادات بالمركز، في وقت لم يحدد حتى الآن موعد بدء اللقاحات للمواطنين والمقيمين يالمحافظة.