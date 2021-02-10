كشفت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» عبر تقرير «مقياس» الربعي لمؤشرات متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة في نهاية الربع الرابع من العام 2020، عن صدارة stc للشركات المشغلة في المملكة وتسجيلها أعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية.

في السياق ذاته أعلنت شركة stc نشر شبكة الجيل الخامس في أكثر من 47 مدينة حول المملكة في خطة لتعزيز ريادتها في تغطية الجوال الموثوقة ونشر أكبر شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نشر شبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى عزمها زيادة شبكتها للجيل الخامس المتوفرة حالياً لتشمل أكثر من 71 مدينة في مختلف أنحاء المملكة.

وستواصل stc ريادتها في السوق وفي مجال التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة، لتحقيق توسع كبير وشامل في شبكة الجيل الخامس، إلى جانب تطوير شبكة الجيل الرابع المتقدم. إذ تعمل الشركة على تعزيز إثراء تجربة العملاء ومواصلة تطوير شبكة وبنية تحتية رقمية موثوقة ومتطورة تمثل العمود الفقري لمختلف القطاعات والصناعات، بالتوازي مع استراتيجية الشركة «تجرأ» المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

وفازت الشركة مؤخرا بجوائز Ookla Speedtest لأفضل شبكة جوال في المملكة العربية السعودية، خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020، كما حازت الشركة على المركز الأول في متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020 استناداً على تقرير «مقياس» المقدم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي تقرير OpenSignal Global Report، دخلت stc قائمة أبرز الشركات العالمية في فئة أفضل تجربة محسنة لسرعة التحميل.