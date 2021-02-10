أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 369 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 306 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 371356 حالة، من بينها 2573 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 417 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 362368 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6415 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.