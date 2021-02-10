أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء فتح باب القبول لبرنامج ماجستير الهندسة الكهربائية، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 ـ 1443.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد الشمري، أن البرنامج الذي تقدمه كلية الهندسة يهدف إلى إعداد مهندسين متخصصين في قطاعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والإلكترونيات، وتطوير مهارات الدارسين لتصميم وتطوير النظم الحديثة، في مساري الماجستير المنتهي برسالة علمية، والماجستير المنتهي بمشروع بحثي، مشيراً إلى أن القبول للدفعة الأولى سيقتصر على الذكور فقط.