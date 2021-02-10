رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي تبوك الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بمناسبة إعلان تطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات. وقال أمير تبوك: الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان وسوف تسهم في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، مضيفاً أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي امتدادا للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة في إطار رؤية المملكة بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور.