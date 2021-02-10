ساهم الاندماج الذي حدث أخيرا بين البنوك، في خلق كيانات مالية عملاقة، فالاندماج الأخير الذي تمت الموافقة عليه بين بنكي «الأهلي» و«سامبا» خلق أكبر كيان مالي في السعودية وواحدا من أكبر الكيانات في الشرق الأوسط، وجعل الكيان الدامج منصة بنكية عالمية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعكس قوة الاقتصاد السعودي.إن الاندماج بين البنوك، كما يحدث حاليا، وحدثا سابقا مع بنكي «ساب» و«الأول» يعمل على إكساب الكيانات البنكية المستحدثة مزيدا من التحرر، ويمنح مزيدا من المرونة للبنوك لتحقيق أهدافها، ويعد علاجا أمثل للعديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه بعض الكيانات الأخرى، كتحجيم حدة التعثر بالنسبة للمصارف، وتطوير هيكل الخدمات المصرفية، إضافة إلى تقديم منتجات مطورة ومستحدثة للعملاء، والحد من المنافسة السعرية، والاتجاه إلى مجال التنويع والتطوير في الأداء للخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية المقدمة من الكيان الجديد، وينتج عنه توفير وحدات فنية وإدارية جديدة تعمل على رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية في إدارة الكيان الجديد.