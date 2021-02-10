أغلقت أمانات وبلديات المناطق 238 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وإصدار مخالفات للإجراءات الاحترازية. ونفذت أمانة منطقة القصيم خلال الـ 48 ساعة الماضية 4420 جولة رقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق 62 منشأة مخالفة و74 مخالفة.وفي الطائف، نفذت أمانة الطائف خلال اليومين الماضيين، 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية، فيما أغلقت بلدية محافظة تنومة التابعة لأمانة منطقة عسير، 12 منشأة تجارية.وفي نجران، نفذت أمانة المنطقة ممثلة في بلدية وسط مدينة نجران الفرعية، 25 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، وإنذار 19 منشأة.وفي الحدود الشمالية، نفذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية وتحرير 128 مخالفة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا.وفي المنطقة الشرقية، نفذت أمانة المنطقة، 1741 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق (75) مُنشأة، وتحرير 103 مخالفات.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 60 بلاغاً، ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، وعدم النظافة الشخصية للعاملين، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق.وفي مكة المكرمة، تلقت إدارة العمليات والبلاغات 940 بأمانة العاصمة المقدسة، 166 بلاغاً مخالفاً للتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فايروس كورونا خلال الفترة من 21 - 26 /‏‏ 6 /‏‏ 1442هـ في إطار جهودها لرفع مستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفايروس والحد من انتشاره.وأوضح مدير الإدارة العامة لتجربة العميل المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنه جرى استقبال 82 بلاغاً متعلقاً بالاشتراطات الصحية للعاملين (لبس الكمامات، القفازات، قياس درجة الحرارة)، و 39 بلاغاً لوجود ازدحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين، و 25 بلاغاً للنظافة الشخصية داخل المنشآت الغذائية، و 14 بلاغاً لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، و 5 بلاغات لعدم التزام المطاعم والبوفيهات بعدم تقديم الطلبات داخل المنشأة، واستقبال بلاغ واحد لعدم إغلاق المراكز الترفيهية الداخلية.إغلاق سوق الطيور والإبلأغلقت أمانة منطقة القصيم أمس (الثلاثاء) سوق الطيور وسوق الإبل (المقاني)، والساحة المعدة لبيع وحراج الإبل داخل مدينة الأنعام شرقي بريدة. ويأتي الإغلاق إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود لتفعيل وتعزيز الاحترازات الوقائية لفايروس كورونا.وبين أمين منطقة القصيم المهندس محمد مبارك المجلي أن الخطوة تأتي ضمن الخطوات المتبعة للحفاظ على سلامة رواد السوق، وتطبيقاً للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والوقائية.وأكد المجلي أن الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم تواصل عملها في متابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية بكافة الأنشطة بشكل يومي على جمع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة حرصاً على الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات للمرحلة الحالية.