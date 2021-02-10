نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف 1076 جولة ميدانية خلال أسبوع على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة ، أسفرت عن تسجيل 48 مخالفة طبقت بحقهم العقوبات المنصوص عليها تمثلت بعدم إحضار سجادة ولبس كمام وعدم تطبيق التباعد بين المصلين.فيما نفذ فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أمس (الثلاثاء)، جولات تفقدية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، أكد خلالها مدير عام الفرع وجب بن علي العتيبي، على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة مع الصلاة، وإلزام جميع المصلين بإحضار السجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة عند الدخول والخروج وترك مسافة (متر ونصف) بين المصلين، والالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق عدا صلاة الفجر تكون مدة الانتظار 20 دقيقة، إلى جانب تطبيق كافة البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة.