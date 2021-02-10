يرأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل مساء اليوم (الاربعاء) اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام في دورتها الثالثة والأربعين. وتضم لجنة الاختيار كلا من رئيس وزراء غينيا الأسبق كابين كومارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف أحمد العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور المذكور.ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين. وسيعلن الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء اجتماع لجنة اختيار الفائز بخدمة الإسلام، أسماء الفائزين في فروعها الخمسة لعام 2021، بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الحالية، وسيتم البث المباشر لفعالية إعلان أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني لجائزة الملك فيصل ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها في يوتيوب وتويتر واانستغرام وفيسبوك.من جهة ثانية، كرّم الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة أمس، عدداً من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها، حيث تسلم التكريم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني.ونوه بالعمل البطولي لرجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمناً الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ودورهم في القبض على مروجيها. كما كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس، عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم، حيث تسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وثمَّن الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.