تنحسر الإصابات الجديدة على مستوى العالم منذ أيام. لكن عدد المصابين يواصل الارتفاع! فقد تراجع عدد الحالات الجديدة أمس الأول (الإثنين) إلى 397.806 حول العالم. وانحسر معها عدد الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة في اليوم نفسه إلى 89.581. لكن العدد التراكمي للحالات في العالم تجاوز صباح الثلاثاء 107 ملايين نسمة؛ توفي منهم 2.34 مليون. وبالتوازي مع ذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للتطعيم باللقاحات المتحدة ضد كوفيد-19 إلى 134.6 مليون نسمة في 73 بلداً. وتفاقمت المخاوف أمس من الحرب التي تشنها السلالات المتحورة من فايروس كورونا الجديد على البشر. وكان العلماء يرون أن الإصابة الثانية للمتعافين أمر مستبعد، أو نادر في أقل تقدير. لكن التطورات الوبائية الأخيرة حول العالم أثارت مخاوف جمة. فقد تم في جنوب أفريقيا اكتشاف الإصابة الثانية لدى 2% من المتعافين لتوهم من الإصابة بالسلالة العادية السابقة. وفي البرازيل وثق الأطباء إصابات ثانية بالسلالة الجديدة لدى عدد من متعافين من الإصابة بالسلالة العادية السابقة. وفي الولايات المتحدة اتضح أن 10% من المجندين في البحرية الأمريكية الذين تعافوا من الإصابة السابقة أصيبوا مرة ثانية بالسلالة السابقة نفسها. وقال أحد قادة هذه الدراسة الأستاذ بكلية الطب بمستشفى جبل سيناء بنيويورك الدكتور ستيوارت سيلفون إن الإصابة السابقة لا تعني حماية كاملة للمتعافي، وإن خطر الإصابة الثانية كبير جداً ومحتمل. ورأى كبير مستشاري مكافحة الأمراض المُعدية الأمريكي الدكتور أنطوني فوتشي أن الحل الأفضل هو الإقبال على التطعيم، لأنه يوفر حماية أفضل من التي يعتقد أن الإصابة توفرها للمتعافي. وفي بريطانيا، قال وزير شؤون التطعيم ناظم زهاوي أمس الأول إنه يتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوي باللقاحات الحالية ضد الإصابة بكوفيد-19، على غرار التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. وأضاف أنه حتى إذا لم يتخذ قرار بشأن التطعيم سنوياً ضد كوفيد-19، فإن الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان توفير جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز مناعة من خضعوا لجرعتي اللقاح. ورجح أن يتم ذلك خلال خريف 2021. وأعلنت الحكومة في لندن أمس أنها ماضية قدماً في خططها لتطعيم جميع الأشخاص فوق سن 50 عاماً بحلول مايو القادم. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أن البريطانيين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح سيتم تزويدهم بـ«باركود» يمكن مسحه على جواز السفر لتمكينهم من السفر. وأوردت الصحيفة أنه سيتم الشهر القادم إطلاق تطبيق على الهاتف النقال لهذا الغرض. وفي سياق متصل؛ قالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها (الإثنين) إن فحص المسافرين لكوفيد-19 قبل مغادرتهم في الرحلات الداخلية سيؤدي إلى خفض تفشي الفايروس. لكنها لم توضح ما إذا كانت ستعلن سياسة رسمية بهذا الشأن. ويقول مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يدرسون اتخاذ قرار بهذا الخصوص. ومن ناحية ثانية؛ ذكرت صحف كندية أمس (الثلاثاء) أن مصابين بكوفيد-19 تمت معالجتهم بعقار تجريبي لعلاج التهاب الكبد الوبائي أظهر أنهم استطاعوا التخلص من جُزَيْئات الفايروس بشكل أسرع.