وجه أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان إن توجيه أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.

ودعت إمارة المنطقة الجميع للتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.