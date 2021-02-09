بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة من أمين المنطقة، أغلقت أمانة المنطقة الواجهة البحرية بالحريضة لمدة يوم واحد من الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء حتى الثالثة من يوم غدٍ الأربعاء، لما تقتضيه المصلحة العامة وللتمكن من تحقيق أعلى معايير التعقيم والتطهير لجميع مرافقها وأجزائها.

وبين أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن توجيه الإغلاق جاء تحقيقاً للمصلحة العامة ولمدة يوم واحد احترازًا وحرصًا على مرتادي وزوار الواجهة البحرية بالحريضة التي تلقى إقبالاً من الزوار والمرتادين وسط اكتمال منظومة الخدمات بها، موضحًا أن الفرق المختصة بالأمانة وبلدية الساحل باشرت تنفيذ التوجيه وبدأت بأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار الفايروس على مدار يوم كامل، مشيراً إلى أنها ستفتح مجددا مساء الأربعاء بعد نهاية أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف.

وأكد الحميدي أن الواجهة تخضع دائماً لأعمال الصيانة والتنظيف وحالياً تتم أعمال التنظيف والتعقيم، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتفعيل تطبيق توكلنا، لافتاً إلى أن الأمانة وقبل فترة بسيطة أنهت أعمال الصيانة الدورية بمباشرة 300 عامل على فترات صباحية ومسائية حيث تمت متابعة الإضاءة ودورات المياه والري وتقليم المسطحات الخضراء وجميع مرافق الواجهة بشكل عام من خلال فرق ميدانية مختصة، موجهاً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الحفاظ على مرافقها والالتزام التام بالتدابير الاحترازية المتبعة للوقاية من فايروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن أمانة عسير كثفت خلال الفترة الماضية والحالية أعمال متابعة الاشتراطات الوقائية ومتابعة الكثير من المواقع والمرافق، وتوجيه سمو الأمير بإغلاق الواجهة جاء حرصًا وحفاظًا على صحة الجميع نظرًا لكثرة الزوار والمتنزهين، داعيةً الجميع للإبلاغ عن الملاحظات عبر قنوات الأمانة عن طريق خدمة 940 لضمان بيئة صحية وسليمة.