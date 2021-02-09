باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض من خلال 8 فرق إسعافية والقيادة الميدانية، حادث تسرب غاز بحي الرمال بالرياض صباح اليوم (الثلاثاء) نتجت عنه 8 إصابات ووفاة حالة واحدة.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن وافدين بحي الرمال عند الساعة 8:08 صباح اليوم، وتم على الفور توجيه 8 فرق إسعافية للموقع في زمن استجابة يقدر بـ10 دقائق، وتبين وجود حالة وفاة و6 حالات حرجة، نُقلت حالتان لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وحالتان لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتان لمستشفى المواساة، وجرى علاج حالتين طفيفتين في الموقع.

وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة الـ10:02.

ونوه الجلاجل في ختام حديثه بتعاون قائدي المركبات للفرق، من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت، مثمناً تجاوب قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة بشكل سريع.