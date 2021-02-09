انتقل إلى رحمة الله تعالي فجر اليوم (الثلاثاء) المخرج السعودي والمذيع عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عامًا.وولد يغمور في مدينة جدة عام 1936، وبدأ العمل التلفزيوني في عام 1963، ويُعد من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرًا للقناة الأولى. وارتبط "يغمور" في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.وقال نجله فراس عبدالرحمن صباح اليوم على تويتر: بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبدالرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.