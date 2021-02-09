نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة من إزالة قطعة زجاجية من مجرى التنفس لطفلة لم تكمل عامها الأول. وتمكن الفريق برئاسة الاستشارية عذاري القرشي من إنقاذ حياة الطفلة التي تبلغ من العمر 11 شهراً قدمت إلى طوارئ المستشفى في وضع حرج وضيق شديد في التنفس وبحة في الصوت بعد استنشاقها جسماً غريباً وعلى إثره قام الفريق الطبي المكون من الاستشارية ديمة بخاري، والأخصائية أسماء الأحمدي، والدكتورة أثير الزبيدي بعمل منظار لمجرى التنفس العلوي في غرفة العمليات وإيجاد الجسم الغريب (قطعة زجاج) عالقة بين الحبال الصوتية وإزالته بعناية شديدة، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، ووضع الطفلة مستقر.