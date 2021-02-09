تعهد وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، بالدفاع عن السعودية وحماية أمنها، مؤكدا أن «الولايات المتحدة سوف تتولى دوراً رائداً في محاولة إنهاء الحرب في اليمن».

واتهم بلينكن في تصريحات صحفية (الاثنين) إيران بالتنصل من التزاماتها. وقال في مقابلة مع قناة «سي. إن. إن» أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي وامتثلت لبنوده «فسنفعل الشيء نفسه».

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة سوف «تعمل مع حلفائها لمحاولة التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى» من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة.