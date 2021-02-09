صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس (الإثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.ومن جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق من استمرار هجمات الحوثيين تجاه المملكة. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي أمس الأول (الأحد) الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل المملكة، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني.وقال برايس: نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث لتحقيق السلام.