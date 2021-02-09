أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم، بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفايروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض، ثلاثة منها في محافظة حريملاء، ومسجدان في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق في منطقة الباحة، ومسجدا بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، إذ يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم، وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهمات.ودعت الوزارة المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها ارتداء الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933.261 مخالفة في المساجدنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة خلال الأسبوع الماضي 13.216 جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم المناطق لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية لمكافحة كورونا، التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة.وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد سليمان الخميس أن الجولات أسفرت عن ضبط 261 مخالفة تمت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد.وأشار إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، منوها بوعي وحرص المصلين على الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم من الفايروس القاتل.