أكدت وزارة الصحة أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول ترخيص بذلك أثناء وجودها بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن صحة جدة قامت بالتحقق ومعرفة المركز الذي كانت تعمل به، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من 6 سنوات، ويجري حاليا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقا يوضح ما تتوصل إليه التحقيقات.

وشددت وزارة الصحة على أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، أو تمكين أي مخالف للأنظمة، إذ تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

وأهابت الوزارة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على الرقم (937).