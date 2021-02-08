رهن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اتخاذ إجراءات مشددة تشمل تقليل الحركة أو الإغلاق بارتفاع منحنى الإصابات النشطة بفايروس كورونا في المملكة.

وأكد العبدالعالي في لقاء على القناة السعودية الأولى، اليوم (الإثنين)، أن الإجراءات الاحترازية طيفها واسع يصل أقصاها إلى أمور تتعلق بتقليل الحركة والحظر والإغلاقات. وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاضع إلى اتجاه المنحنى، قائلاً: «إذا واصل ارتفاعه ستواكبه ارتفاعات».

وأضاف: «نحن نراقب ونرصد اتجاه المنحنى، وإذا رأينا اتجاهه للأعلى لابد من اتخاذ إجراءات، والأمر دائما بيد المجتمعات».