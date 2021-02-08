أطلق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، خدمات منصة الأمن العام «أمن» بإمارة المنطقة، والتي يُمكن من خلالها الاطلاع على الوقوعات اليومية، والاستعلام عن القضايا الجنائية.



واستمع لشرح وافٍ عن خدمات المنصة، التي ستُساهم في التحول الإلكتروني في كافة الأعمال بين إمارة وشرطة المنطقة، وتُمكّن المختصين من استعراض الحالات الجنائية بشكل لحظي، وكذلك البحث والاستعلام الفوري عن القضايا الجنائية والإجراءات المُتخذة بشأنها دون الحاجة للمُكاتبات الورقية.



يُذكر أن مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أسهم في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن وإمارة المنطقة، وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية، التي تمكن الإمارة من مُتابعة تقدم القطاعات الأمنية في أدائها ودعمها للوصول إلى أهدافها الإستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة.