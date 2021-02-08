بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة من 18/6/1442هـ حتى 24/6/1442هـ 31.868 مخالفة، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8.935 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6.577، ثم الشرقية 5.290، القصيم 2.488، المدينة المنورة 2.146، الباحة 1.253، عسير 1.246، الجوف 1200، تبوك 960، حائل 588، الحدود الشمالية 559، جازان 339، ونجران بـ287 مخالفة.وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.