روى المبتعث تركي عبداللطيف الشمري «يدرس هندسة السلامة من الحرائق في جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا» تفاصيل إنقاذه مواطناً بريطانياً كاد أن يغرق في نهر ريبل في بريستون.وقال الشمري لـ «عكاظ»، كنت أطعم الطيور وسمعت نداء استغاثة من امرأة تحاول إنقاذ زوجها الذي سقط في النهر خلال محاولته إنقاذ كلبه الذي سقط في النهر، وعلى الفور توجهت إلى مياه النهر القوية، وأمسكت يدي الرجل الذي كان وزنه ثقيلاً فطلبت منه دفع نفسه معي إلى جدار بالقرب من النهر، وصعدنا معاً خارج النهر، وبعد أن وصلت الشرطة والإسعاف، ظل الرجل يبكي لمدة تتجاوز 10 دقائق متعجباً كيف خرج سالماً من النهر الذي لا يرحم أحداً في سرعته وجريانه المستمر.وأضاف أخذت الشرطة أرقام وسائل التواصل معي، وعدت إلى بيتي، واستقبلت العديد من الاتصالات للإشادة بما قمت به، بما في ذلك السفارة السعودية في بريطانيا، والمواطن البريطاني الذي أنقذته اتصل بي وطلب مقابلتي.وحول رفضه المال الذي قدم له قال «نحن شعب سعودي تربينا على فعل الخير بدون مقابل، فأعمال الخير من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته وأحبّها للمسلم وعمل الخير مستحب، والسعوديين مجتمع متكافل وكل ما فعلته هو النجاح من الله، بالصدفة الخالصة، ومن النية الصادقة، وآمل أن أكون أفضل مثال للشباب السعودي المسلم.وعبّرت أسرة البريطاني عن شكرها للشمري، وعلّقت زوجة دين لوي قائلة: «تركي بطل ورجل جميل، لقد أنقذ حياة شريكي، وأصبح لدينا صديقاً مدى الحياة».وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بشجاعة الطالب تركي الشمري، الذي نال التقدير من المجتمع الإنجليزي بعد موقفه الشجاع بإنقاذه مواطناً بريطانياً من الغرق.وأكد في اتصال هاتفي مع الشمري أن موقفه النبيل يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في تمثيله لوطنه، فيما أعربت الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل فطاني عن سعادتها وافتخارها بالمبتعث تركي الشمري، ودوره البطولي في إنقاذ المواطن البريطاني.