استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة أمس، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل الأمير خالد الفيصل في الإمارة بجدة أمس، سفير جمهوية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.