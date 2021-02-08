استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.وأشاد بالابتكار، منوهاً بالجهود التي بذلها الهرساني في تحويل الابتكار إلى واقع، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي وتحقيقا لرؤية ٢٠٣٠ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمبتكرين والمبدعين. وتبنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الابتكار لإنتاج ١٠٠٠ نسخة منه كمرحلة أولى، وتوفيرها في الحرمين الشريفين قريباً. والابتكار عبارة عن جهاز إلكتروني يترجم أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا إضافية تُسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان، ما ييسر على ٨ ملايين كفيف مسلم بالعالم وأكثر من ١٥٠ ألف كفيف بالمملكة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.