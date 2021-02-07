أوضحت وزارة الصحة أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء وجودها بالمملكة، وتحققت الصحة في جدة من المركز الذي كانت تعمل به، إذ تشير المعلومات الأولية أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من 6 سنوات، ويجري حالياً التحقيق في كافة التفاصيل، وسيتم إصدار بيان لاحقاً يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، وتصل عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن. وتهيب الصحة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 937.