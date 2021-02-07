أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة مستمرة في جهودها الرقابية والميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، والمساهمة في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام التام بالتعليمات الصادرة، مؤكداً أن الجولات الرقابية في 4 أيام عمل، بلغت 3067، ونتج عنها رصد 793 مخالفة، وإغلاق 186 منشأة مخالفة، ورُفعت العقوبات المرصودة مباشرة عبر تطبيق ميدان.

وشدد الحميدي على أنه لا تهاون في متابعة تلك التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة وأنه سيتم تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها التابعة مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

يُذكر أن أمانة عسير استنفرت جهودها وإمكاناتها البشرية على مستوى جميع البلديات، للقيام بالكثير من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية مع التشديد على تفعيل تطبيق «توكلنا»، ورصد المخالفين أولاً بأول حفاظاً على صحة الجميع.