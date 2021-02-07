رصدت بلدية محافظة رجال ألمع 7 مخالفات للإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا خلال الجولات المكثفة التي تنفذها البلدية بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق والمطاعم وقاعات الأفراح خلال اليومين الماضيين، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين إذ تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، مثمناً الالتزام الذي لاحظته الفرق من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.