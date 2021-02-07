صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخختين».

وبين المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) طائرات دون طيار مفخخة هذا اليوم، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.