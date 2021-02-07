CNN

ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم (الأحد) حكم الإعدام بحق علي النمر وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات قضى منها أكثر من 9 سنوات، بحسب والده محمد النمر.وقال محمد النمر عبر «تويتر»: «تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق علي محمد النمر وقضت بحبسه 10 سنوات».وأوضح محمد النمر أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيُعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا، بحسب «».وفي أبريل 2020 صدر الأمر الملكي بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وهم قُصر، وتحديد مدة السجن بما لا تتجاوز 10 سنوات.