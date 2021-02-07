أكد ديوان المظالم أهمية تحميل وإبراز تطبيق «توكلنا» ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الإدارات والأقسام لإثبات خلو أي شخص من الإصابة بفايروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى التأكيد على رؤساء المحاكم ومشرفي الإدارات ومديريها بذلك والقيام بالجولات الميدانية الدورية والمستمرة للتأكد من التقيد وضبط المخالفات، في إطار التقيد بآلية استقبال المستفيدين في محاكم الديوان وحضور منسوبيه لمقار العمل.

ويأتي هذا الإجراء تماشيا مع الإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية واتباعا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد؛ من أجل ضمان صحة الموظفين والمستفيدين وسلامتهم.