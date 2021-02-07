نجح مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة في ضبط 4 مخالفات على منشآت بيطرية. وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ أن المكتب نفذ جولات رقابية وتفتيشية على 32 صيدلية بيطرية و11 عيادة بيطرية، ومازالت الجولات مستمرة، وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بفايروس كورونا (covid19)، ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي، وتم توجيه 11 إنذاراً نهائياً لعدد من المنشآت.