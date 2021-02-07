نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس جمهورية توغو فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما.جاء ذلك أثناء استقبال الرئيس غناسينغبي للوزير قطان أمس (السبت) خلال زيارته الرسمية لجمهورية توغو، فيما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.من جهته التقى قطان بوزير الخارجية في جمهورية توغو روبرت روبرت دوسيه. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.