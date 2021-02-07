تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بلدية محافظة أحد رفيدة وذلك لمتابعة الجهود والأعمال الميدانية الخاصة بمتابعة المنشآت التجارية المتنوعة ومدى التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فايروس كورونا، يرافقه رئيس بلدية المحافظة محمد سالم الوادعي، حيث زار عدة منشآت تجارية متنوعة وتابع جميع التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة. وقال أمين المنطقة إن الزيارة تفقدية ورقابية وتأتي استمراراً لجهود الأمانة وجميع بلدياتها في المتابعة الرقابية، والتأكد من تطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية والوقائية، مؤكداً أن أعمال الأمانة تكاملية فيما بينها في متابعة الالتزام بالإجراءات الصحية على جميع المنشآت التجارية في المنطقة، ومحافظاتها، ومراكزها، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منوهاً إلى أن الأمانة وكل البلديات لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم، والتطهير المستمر، وتوفير التهوية المناسبة، علاوةً على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها وفق الاشتراطات المعمول بها نظاماً، مؤكداً أن الأعمال الرقابية مستمرة بهدف التأكد ومتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية أولاً بأول في كل بلديات المنطقة.

وشدد الحميدي خلال جولته على ضرورة التزام الجميع بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخراً، وتفعيل تطبيق «توكلنا»، حفاظاً على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة يتم مباشرةً رفعها عبر تطبيق ميدان، إذ لا تهاون في متابعة وتطبيق النظام على المخالفين لهذه التدابير الوقائية. يُذكر أن أمين عسير قام بزيارات مفاجئة لبلديتي مربة والساحل، وتفقد الإجراءات الاحترازية بالواجهة البحرية بالحريضة.