يوماً تلو الآخر، تتسارع وتيرة التحذير من مخاطر انتشار فايروس كورونا مجدداً، وترتفع أصوات التوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، تجنباً للوقوع في خطر موجة ثانية لتفشي الفايروس في المملكة.والمتابع لإحصاءات الفايروس اليومية في السعودية، يلحظ تزايداً مطرداً للحالات المؤكدة والنشطة والحرجة، ما يؤكد جدية الوضع الذي تحذر منه الجهات المعنية، وعلى أساسه تم اتخاذ عدد من الاحترازات المشددة منذ الخميس الماضي، منها إيقاف المناسبات، وحفلات الزواج، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم، وإيقاف الأنشطة الترفيهية.والحكومة التي تبذل قصارى جهدها لكبح أي موجات تفشٍّ للوباء -عبر قراراتها- تحتاج إلى تعاون حقيقي من جميع السكان بالتعامل الجاد مع الوضع الراهن، حتى لا نخسر المكتسبات التي تحققت في الحرب ضد الوباء منذ اندلاعه في مارس 2020. والأهم من ذلك هو عدم دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ قرارات أشد تعود بنا إلى المربع الأول، وتزيد من الضغط على المنظومة الصحية في البلاد، وتجبر المنظومة الاقتصادية على اتخاذ قرارات صعبة.الرسالة التي يجب أن يعيها الجميع هي أن التعاون سر لعبور الأزمة، وبالتعاون واجهنا الصعاب، وبه لن نسمح بعودة الخطر مجدداً. والمسؤولية المجتمعية اليوم تفرض على المواطنين والمقيمين المحافظة على المكتسبات، وتذكير المتهاونين بأهمية الإجراءات الاحترازية، وآثارها الإيجابية.