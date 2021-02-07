أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس (السبت)، حراج الطيور والخردة وعلّقت عمليات البيع والشراء فيه، ضمن تعليمات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد.وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من تفشي فايروس كورونا، وأبان أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تنفذ جولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية. وأردف أن البلدية الفرعيه تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.