يخوض العالم حربه الهادفة إلى دحر وباء فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعدد من اللقاحات المتاحة و«الواعدة». وفي حين أن ثلاثة منها حصلت على الموافقات الرسمية، بعد تدقيق الجهات العلمية في بيانات تجاربها السريرية التي تتعلق بمدى مأمونيتها، وفعاليتها في تدمير الفايروس؛ إلا أن بقيتها إما في طور التجارب السريرية المتقدمة، أو بانتظار النظر في طلب فسحها؛ أو أنها موجودة فعلياً في عدد من الدول من دون أن تكون هناك أي بيانات متاحة عن مدى مأمونيتها، خصوصاً المصنوعة منها في الصين وروسيا. ورصدت «عكاظ» الوضع على صعيد اللقاحات على النحو الآتي:• لقاح فايزر-بيونتك: أجريت تجاربه على 44 ألف متطوع. ويعطى بنظام جرعتين. ويحتاج إلى تخزين في برودة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر. ونسبة فعالليته 95%. وهو أول لقاح تم فسحه في العالم. وتستخدم في إنتاجه تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي mRNA.• لقاح موديرنا: شملت تجاربه 30 ألف متطوع. ويعطى بنظام الجرعتين. ويخزن في حرارة تراوح بين 2 و8 درحات مئوية. وتبلغ نجاعته 95%. وتستخدم تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي في إنتاجه. وتقول موديرنا إنها أنتجت منه 20 مليون جرعة في ديسمبر 2020.• لقاح جونسون آند جونسون: بلغت فعاليته 66%. وشارك في تجاربه 70 ألف متطوع. ويعطى على جرعة وحيدة. ويتم حفظه في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية. ويتوقع أن يكون رائجاً ومرغوباً لسهولة تخزينه، ولأنه يعطى في جرعة وحيدة.•لقاح نوفافاكس: تطوع لتجربة هذا اللقاح الأمريكي 45 ألف شخص. ويعطى بنظام الجرعتين. ويحفظ في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية. ونسبة قعاليته تبلغ 89%. وقد ارتفعت قيمة سهم شركته أكثر من 3000% خلال 9 أشهر!•لقاح أسترازينيكا: طوره علماء جامعة أكسفورد. وشملت تجاربه 65 ألف متطوع. ويعطى بنظام الجرعتين. ويمكن خزنه في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية. واستخدمت التكنولوجيا التقليدية في صنعه، بفايروس تم تحويره وراثياً. وتزيد نسبة نجاعته على 60%.• لقاح ساينوفاك شملت تجاربه مشاركة 26 ألف متطوع. ويعطى على جرعتين. ويمكن تخزينه في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية. ونجاعته لا تتجاوز 50%. وأجازت الصين استخدامه من دون نشر بيانات عن تجاربه السريرية كما تقضي الأعراف العلمية السائدة في العالم.• لقاح سبوتنك الروسي: طوروته معاهد جماليا الروسية بتمويل من الصندوق السيايد الروسي. وشملت تجاربه 20 ألف متطوع. ويعطى على جرعتين. وفعاليته 92%. ويخزن في حرارة بين 2 و8 درجات مئوية. وهو متاح بكميات محدودة.• لقاح كانسينو: ابتكرته شركة كانسينو بيولوجكس الصينية، وجربته على 40 ألف متطوع. ويعطى في جرعة وحيدة. ويخزن في حرارة بين 2 و8 درجات مئوية. وقبل بدء المرحلة الثالثة من تجاربه سمح الجيش الصيني باستخدامه.•لقاح ساينوفارم: وهو لقاح صيني تمت تجربته على 50 ألف متطوع. ويعطى بنظام الجرعتين. ويتم حفظه في حرارة تراوح بين 2 و8 درجات مئوية. ونسبة فعاليته 79%. وقبل أن تكتمل تجاربه السريرية تم توزيع مئات آلاف الجرعات منه!