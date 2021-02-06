كشف مصدر خاص لـ«عكاظ»، أنه لم تصدر أي توجيهات رسمية بخصوص إغلاق كورنيش الخبر، وأن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح. وأضاف المصدر أن ما تم اليوم (السبت) هو تطبيق للإجراءات الاحترازية التي هي بالأساس مطبقة مسبقا، ولكن لوحظ منذ مساء أمس تزايد أعداد مرتادي كورنيش الخبر بأعداد كبيرة، إذ قامت الجهات المختصة بتطبيق التعليمات التي من ضمنها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقليل دخول المركبات للكورنيش.

وأُغلقت الإنارة في كورنيش الخبر الشمالي وسط إجراءات احترازية مشددة، بتواجد عدد من المسؤولين من القطاعات كافة.