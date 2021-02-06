كشف لـ«عكاظ» رئيس بلدية بني عمرو شمال النماص المهندس عبدالهادي المسردي النقاب عن المشاريع التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة تحت التنفيذ وكذلك المشاريع المجدولة بمركزي بني عمرو والسرح التي ستسهم في تطوير الخدمات البلدية والسياحية بالمركزين.

وأوضح المسردي أن المشاريع التي تم الانتهاء منها هي المركز الحضاري ببني عمرو وسوق الخضار والفواكه واللحوم ومنتزه المطلى والمستودعات وبوابات الكراج ومحطة وقود البلدية وكذلك سفلتة مخططات قرى الأعاسرة ودرء أخطار السيول ببني عمرو إضافة لتطوير وتحسين وتجميل الجزيرة الوسطية وسط مركز ببني عمرو.

وأضاف أن المشاريع التي أوشكت على الانتهاء هي ساحة جبل حرفة وتطوير حدائق الخيالة وكذلك تحسين وتجميل وسط بني عمرو.

وعن المشاريع المجدولة كشف المسردي أنها تتضمن تنفيذ مشروع حديقة بحاثل بالسرح ومشاريع المشهد الحضري وتأهيل طريق نموذجي بالسرح إضافة لمشروع تأهيل القرية التراثية ببني رافع وتأهيل وتطوير سد وادي عياش وتطوير منتزه شفا بني عمرو كما تشتمل المشاريع المجدولة على صيانة طريق السرح العام وتنفيذ مسار مشاة «صبحة» وكذلك مشروع مصلى العيد بمركز السرح

ومسار مشاة في بحاثل ومشروع إنشاء مسلخ نموذجي ببني عمرو وإنشاء ساحة ومدرجات مقابل المركز الحضاري وتنفيذ جلسات وممرات ومظلات مدخل قرى آل روضان وتنفيذ ممر مشاة علوي في منتزه المطلى.