كشف المركز الوطني للأرصاد حقيقة الظاهرة الجوية التي تم تداول مقطع فيديو بشأنها في البحر الأحمر قبالة كورنيش جدة، والتي تظهر دوامة هوائية عامودية ما بين السحب الركامية وسطح البحر.

ووفقا للمتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، فإن الظاهرة الجوية المتداولة قبالة ساحل جدة تسمى «شواهق مائية»، وترتبط بالعواصف الرعدية الشديدة.

وأضاف المتحدث أن هذه الظاهرة تحدث غالباً في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصدت في بعض مناطق المملكة سابقاً، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (988) عند رصد ظاهره جوية غير مألوفة.