أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى قاعات الأفراح بأبها نتيجة مخالفة الإجراءات الاحترازية، وتجاوز عدد الحضور فيها 200 شخص.

وأوضحت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين، رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عدد من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح وقد تجاوز الحضور فيها 200 شخص، وتم إغلاقها فوراً واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات.

من جهة أخرى، رصدت الفرق الرقابية في أمانة عسير بالتعاون مع العمليات المشتركة، وجود تجمعات كبيرة وبائعين متجولين في مخالفات واضحة للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة ضد فايروس كورونا، في حديقتي المطار وسما أبها.

وأكدت الأمانة أنه لا تهاون في مجال متابعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أن قرار إغلاق الحديقتين جاء حفاظاً على صحة الجميع بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار وبكثافة كبيرة، مشددةً على أهمية التقيد والالتزام التام بالاحترازات الصحية والوقائية، وأن عقوبات الإغلاق ستطبق على جميع المخالفين واتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية، موضحة أن أعمالها الميدانية مستمرة على مستوى جميع بلديات المنطقة لمتابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة بفايروس كورونا، بمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.