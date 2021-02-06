نجح فريق طبي ببرج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في استئصال كيس على المبيض لمريضة سعودية تبلغ من العمر 28 عاما.

وأكد لـ"عكاظ" المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أنه وبعد إجراء الأشعة المقطعية والصوتية، تبين وجود كيس كبير جداً على المبيض يزن ٥.٥ كغم، ويحتاج إلى تدخل جراحي، وبعد إجراء العملية واستئصال الكيس وعمل تحليل بواسطة العينة المجمدة تبين وجود ورم سرطاني والمريضة لا تزال تحت التخدير نفسه الذى بدأت به العملية، وعلى الفور تم استئصال المبيض ولا تزال السيدة تستكمل الخطة العلاجية لها وهي بأتم الصحة والعافية.