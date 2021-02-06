شهدت محافظة جدة اليوم (السبت)، ولليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت أرجاء المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أطلق صباح اليوم تنبيها يفيد باستمرار الحالة المطرية على محافظات جدة وخليص ورابغ في منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، مفيدا بأن الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة 5:00 عصر اليوم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

من جانبها، دعت أمانة محافظة جدة إلى التواصل معها في حالات تجمع مياه الأمطار والطوارئ، عبر خدمة البلاغات «بلدي 940» أو تطبيق «بلدي 940».